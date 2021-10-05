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بتكلفة 1.8 مليار دولار.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر
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تواصل – فريق التحرير

بقيمة تبلغ 1.8 مليار دولار، تم توقيع عقود مشروع ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر.

أعلن وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان عن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع مصر بتكلفة تبلغ مليار و800 مليون دولار.

ويهدف المشروع الجديد لتعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين المملكة ومصر.

من جهته صرح وزير الطاقة المصري أننا نعمل على أن نكون جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بيننا وبين اليونان وقبرص.

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة سيدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن توقيع اتفاق الربط الكهربائي مع المملكة، يهدف إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات.

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