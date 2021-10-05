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بعد الأحساء.. الطائف ترفع الطواريء تحسبا لتأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر عمان

بعد الأحساء.. الطائف ترفع الطواريء تحسبا لتأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر عمان
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت صحة الطائف درجة الاستعداد والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية.

وتأتي حالة التأهب بالطائف، تحسبا إلى التوقعات الجوية بتأثر المملكة بالإعصار المداري “شاهين” في عمان، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وكانت صحة الأحساء قد رفعت أمس الإثنين درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية، وذلك أيضا تحسبا لتأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عمان حيث يتوقع هطول أمطار رعدية.

كما نوّهت أن التوقعات الجوية تكون مصحوبة غالبا، بزخات من البرد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار، نتيجة التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من إعصار “شاهين” خلال أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.

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