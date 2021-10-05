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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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دولة وحيدة لم تتأثر بتوقف منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. ما السر؟

دولة وحيدة لم تتأثر بتوقف منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. ما السر؟
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تواصل – وكالات:

في الوقت الذي حبس العالم أنفاسه، بسبب توقف تطبيقات واتساب وإنستجرام وفيسبوك حول العالم، لم تتأثر الصين بتعطل هذه التطبيقات.
وبحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم” فقد عملت شبكات التواصل الصينية بشكل طبيعي في جميع إصدارات الويب وتطبيقات الهواتف الجوالة.
وأضافت أن عمل شبكات التواصل الاجتماعية في الصين لم يتعرض لأي خلل البارحة.
ويعود السبب في عمل كل التطبيقات التي توقفت حول العمل داخل الصين ، إلى أن السلطات الصينية كانت قد حظرت خدمات “غوغل” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” و”واتساب” وبعض شركات التكنولوجيا الغربية الأخرى، ولذلك لم تتأثر بتوقف هذه التطبيقات.

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