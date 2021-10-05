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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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رئيس وزراء اليابان الجديد يكشف عن أول قرارته لمواجهة التحديات

رئيس وزراء اليابان الجديد يكشف عن أول قرارته لمواجهة التحديات
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تواصل – وكالات:

بدأ فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء مهامه كرئيس وزراء اليابان، بعد يوم من توليه منصبه وتشكيل مجلس الوزراء لمواجهة التحديات بما في ذلك إحياء الاقتصاد المتضرر من الوباء والاستعداد لمواجهة موجة سادسة محتملة من كوفيد-19.

وقال كيشيدا في تصريح للصحفيين قبل عقد اجتماع مع وزرائه، حسب ما نقلته صحيفة «جابان تايمز اليابانية»: «أود مواجهة مختلف التحديات بسرعة».

وتعهد كيشيدا بتأسيس نوع جديد من «الرأسمالية» تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة توزيع ثمار ذلك لزيادة دخل الطبقة الوسطي، وأنه يجري العمل على حزمة اقتصادية بقيمة «عشرات التريليونات من الين» لدعم الأفراد والشركات المتضررة من الوباء.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي أمس إنه سيحل مجلس النواب يوم 14 أكتوبر على أن تبدأ فترة الحملة الانتخابية يوم 19 أكتوبر الجاري، وأن موعد الانتخابات الذي أعلنه كيشيدا هو أبكر من التكهنات، مما يعكس آمال رئيس الوزراء الجديدة في الاستفادة من ارتفاع شعبيته الأولية بعد توليه المنصب وتحسن وضع وباء كورونا .

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