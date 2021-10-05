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البنك المركزي: الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة

البنك المركزي: الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد البنك المركزي السعودي، على جميع المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة؛ ضرورة الحصول على تصريح من قبل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل.

وشدّد البنك المركزي، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29 / 04 / 1443هـ الموافق 04 / 12 / 2021م، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية.

ودعا البنك المنشآت الراغبة في الحصول على التصريح زيارةالرابط.

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