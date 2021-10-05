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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«واتساب»: خدماتنا عادت بنسبة 100% لجميع دول العالم

«واتساب»: خدماتنا عادت بنسبة 100% لجميع دول العالم
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تواصل – وكالات:

صرحت منصة “واتساب” للمحادثات الفورية، أن خدماتها عادت مرة أخرى بعد انقطاع عانى منه مستخدموها؛ دام لساعات على مستوى العالم.

وذكرت المنصة في تدوينتها صباح اليوم عبر منصة تويتر: “عدنا الآن ونعمل بنسبة 100٪.. شكرًا للجميع حول العالم على صبركم؛ بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة خدمات واتساب.. نحن نقدر حقًا، ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم”.

وقد عانى مستخدمو جميع منصات شركة الفيس بوك أمس من انقطاع الخدمة بشكل كامل لساعات أمس. وذكر موقع “داون تراكر” أن انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لفيس بوك في مناطق مكتظة بالسكان من بينها واشنطن وباريس ودبي).

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