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«شؤون الحرمين» تكشف حقيقة السماح بأداء الصلاة في ساحات الحرم بلا تصاريح

«شؤون الحرمين» تكشف حقيقة السماح بأداء الصلاة في ساحات الحرم بلا تصاريح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ما تم تداوله بخصوص السماح للمصلين بالتواجد في الساحات الخارجية بدون تصاريح غير صحيح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاني حيدر بحسب «عكاظ»، إن إعادة السجاد إلى الساحات الخارجية للمصلين الحاصلين على تصريح من «توكلنا» ولا صحة للأنباء المتداولة بأنه سيتم السماح لغير حاملي التراخيص بالتواجد والصلاة بها.

وأكد حيدر، على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من تطبيقي «توكلنا» أو «اعتمرنا» للصلاة في المسجد الحرام أو أداء العمرة.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع يتحدث فيه أحد الأشخاص عن فتح الساحات الخارجية للمصلين بلا تصاريح، وهو الأمر الذي نفته رئاسة شؤون الحرمين.

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