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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

وأوضحت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المناوبات (الرياض).

– مهندس ميكانيكي (جدة).

– فيزيائي طبي أول (جدة).

– عالم أبحاث مشارك (جدة).

– عالم أبحاث أول (جدة).

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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