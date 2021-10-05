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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تقني يحسم الجدل حول علاقة تعطل تطبيقات التواصل بأمان خدمة «أبل باي»

تقني يحسم الجدل حول علاقة تعطل تطبيقات التواصل بأمان خدمة «أبل باي»
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تواصل – فريق التحرير:

نفى الخبير التقني والمدرب المعتمد في الأمن السيبراني، عبدالرحمن الداعج، صحة الأنباء المتداولة حول تسبب عطل تطبيقات “فيسبوك” و”واتساب”، و”انستجرام” في إيجاد ثغرة أمنية بتطبيق الدفع الإلكتروني “آبل باي”.

وقال “الداعج” في تغريدة على حسابه بتويتر : “لا تخف، بطاقاتك في Apple Pay مخزنة فقط على هاتفك وليست على الإنترنت، والدليل أنك تستطيع أن تسدد حتى دون شبكة واي فاي أو شبكة للهاتف، مشاكل واتساب، وانستقرام ليس لها أي دخل في بطاقاتك وأموالك”.

وأضاف: “من قام بحذف بطاقاته من Apple Pay بناء على إشاعات من غير مختصين وباحثين عن شهرة، أعانه الله، وسوف يقوم بإرجاعها كلها واحدة تلو الأخرى”.

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