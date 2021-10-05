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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وجريان السيول

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وجريان السيول
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل) والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

جريان السيول

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

توقعات الحصيني

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة متوقعة – إن شاء الله – على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية تمتد الى اليمن الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة، والبداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام تسبق برياح نشطة .

درجات الحرارة

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