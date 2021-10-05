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أول تعليق من «مارك زوكربيرج» عقب عودة فيسبوك للعمل بعد التعطل

أول تعليق من «مارك زوكربيرج» عقب عودة فيسبوك للعمل بعد التعطل
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بعد عودة تطبيقات التواصل للعمل عقب تعطل دام لساعات، قدم رئيس شركة “فيسبوك”، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرغ، اعتذاره لجميع المستخدمين.

وقال زوكربيرغ، في منشور عبر “فيسبوك” :” “فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وميسينجر تعود الآن للعمل في الإنترنت.. أعتذر للاضطراب الذي وقع اليوم، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم”.

وواجهت منصات “فيسبوك” و”ميسينجر” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.

فيما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن شركة “فيسبوك” قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم “فيسبوك” بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي “إنستغرام” و”واتساب”، حيث انخفض سهم “فيسبوك” إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

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