تحديد آلية الانتساب بـ«التعليم العام».. التسجيل بمنصة مدرستي والاختبار حضوري

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية الانتساب في مراحل التعليم العام على أن يصنف الطالب ضمن التعليم عن بعد، وإضافته وتسجيله في منصة مدرستي، بحيث يتلقى تعليمه عبر المنصة من خلال الإثراءات التي يرفعها المعلم على أن يتقدم للاختبار في المدارس الحكومية فقط.

وأوضحت أنه يحق للطالب التقدم للانتساب في الصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

كما اعتمدت الوزارة آلية وضوابط التعليم عن بعد كخيار تعليمي معتمد وفق ضوابط وشروط معينة، وفقا لـ”المدينة”.

ومن ضمن هذه الضوابط:

– نظام تعليمي يتم فيه نقل المعرفة إلى الطالب في مكان إقامته عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة بطريقة متزامنة أو غير متزامنة.

– يعد التعليم عن بعد خيارًا تعليميًا معتمدًا تقره الوزارة وفق ظروف معينة، وبشروط وأدوات خاصة.

– يتاح التعليم عن بعد لكافة مدارس التعليم العام وما في مستواها بكافة مراحلها « الطفولة المبكرة، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية « وما في مستواها ( بنين وبنات – يسمح لمدارس التعليم الأهلي « العام والعالمي والأجنبي « بالتعليم عن بعد ؛ بعد موافقة الوزارة.

– تحدد الوزارة الفئات المسموح لها بالتعلم عن بعد، كما يحدد الزمن المسموح به تعتمد الوزارة المنصات الالكترونية المناسبة لهذا النوع من التعليم.

– يكون التعليم تفاعليًا وغير تفاعلي، حسب الفئة المستهدفة.

– تقرر الوزارة إن كان التعليم مشتملًا على تقويم للطالب عن بعد أو حضوريًا.

– تتاح أدوات تقويم متنوعة ومناسبة للعملية التعليمية في منصات التعليم الالكترونية التفاعلية بحيث تشتمل على بنوك أسئلة، وواجبات واختبارات الكترونية، وأنشطة مدرسية، ومشاريع.

– يقوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر تقويمًا مستمرًا معتمدًا على مستويات الأداء التي تتضمن ثلاثة مستويات للإتقان ومستوى واحدًا لعدم الإتقان في جميع المواد.

– يقوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث للتعليم المستمر كالتالي :

– تقوم مواد التقويم المستمر تقويمًا تكوينيا ختاميا.

– يقوم أداء الطالب في بقية المواد تقويمًا متنوعًا قبليًا وتكوينيا وختاميا كالتالي :

– تخصص (100) درجة لكل مادة دراسية.

– تخصص (100) درجة لكل فصل دراسي.

-(80) درجة لأعمال السنة .

-(20) درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

– يحسب للطالب نهاية العام معدل ما تحصله الطالب خلال الفصول الدراسية الثلاثة.

– تخصص ( 100 ) درجة لكل مقرر دراسي.

-(80 ) درجة لأعمال السنة .

-(20 ) درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

-(25 % ) الفصل الأول .

-(35 % ) الفصل الثاني .

-(40 % ) الفصل الثالث.

– تكون النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية (50 ) درجة سواء كان الطالب منتظمًا أو منتسبًا.

– يعد الطالب ناجحًا في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية، شرط حصوله على نسبة 20 % من درجة الاختبار النهائي لكل مادة دراسية.

– يختبر الطالب المكمل الدور الثاني من ( 100 ) درجة للفصل الدراسي الواحد الذي أكمل فيه .

– يقوم التحصيل الدراسي للطالب في المرحلة الثانوية تقويمًا متنوعًا قبليًا وتكوينيًا وختاميًا.

– يعد الطالب ناجحًا في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المقررات الدراسية.

– يراعى في الاختبار النهائي تناسب زمن الاختبار مع الدرجة المخصصة له.

– يسبق الاختبار بخمس دقائق تهيئة من قبل المعلم لطلابه.

– تجرى الاختبارات الشفهية عن بعد للطلاب المنتظمين والمنتسبين في الأسبوع الذي يسبق بدء اختبارات نهاية الفصل.

– يقوم المعلم برصد الدرجات في نظام نور مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات والمخفقين فيها.

ضوابط وتعليمات الانتساب

– يتقدم الطالب المنتسب للاختبار في المدارس الحكومية فقط حضوريًا.

– يحق للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام وفقًا لضوابط السن.

– يحق للطالب من ذوي الإعاقة الانتساب وفق ضوابط تتوافق مع خصائصهم وقدراتهم.

– لا يطبق نظام الانتساب على:

– طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول من التعليم المستمر.

– طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

– طلاب المدارس الأهلية.

– تخصص (100) درجة لكل مقرر دراسي، توزع كالتالي:

– مهام أدائية ( 40 ) درجة.

– اختبار نهاية الفصل الدراسي ( 60 ) درجة.

– فيما يخص مواد التقويم المستمر والمواد ذات الجانبين توزع وفق ما ورد في دليل توزيع الدرجات ١٤٤٣.

– يحق لطالب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أن يتقدم للاختبار منتسبًا في جميع المواد الدراسية في كامل المقرر في نهاية العام الدراسي بقرار من مدير التعليم، أو من ينوب عنه .