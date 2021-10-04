موظفة مستقيلة من فيسبوك تكشف مفاجأة صادمة والكونجرس يقرر استدعائها

تواصل- فريق التحرير:

كشفت فرانسيس هاوغن الموظفة المستقيلة من فيسبوك، مفاجأة صادمة بشأن عمل الشركة، مشيرة إلى أن الشركة فضلت أرباحها ومصلحتها دائما على حماية سلامة المستخدمين.

وقالت الموظفة المستقيلة لشبكة CBS: تضارب للمصالح في الشركة بين ما فيه خير للناس وبين ما هو مربح للشركة، مضيفة أن المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.

كما كشفت أن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة، وإن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا، مشيرة إلى أن فيسبوك تخفي نتائج أبحاثها عن العلن ومنصة إنستغرام التابعة لها تتسبب بالأذى للمراهقات.

فيما قرر الكونغرس الأمريكي، استدعاء الموظفة المستقيلة والتي سربت وثائق داخلية للشركة إلى جلسة استماع اليوم الثلاثاء.