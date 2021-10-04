الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

موظفة مستقيلة من فيسبوك تكشف مفاجأة صادمة والكونجرس يقرر استدعائها

موظفة مستقيلة من فيسبوك تكشف مفاجأة صادمة والكونجرس يقرر استدعائها
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت فرانسيس هاوغن الموظفة المستقيلة من فيسبوك، مفاجأة صادمة بشأن عمل الشركة، مشيرة إلى أن الشركة فضلت أرباحها ومصلحتها دائما على حماية سلامة المستخدمين.

وقالت الموظفة المستقيلة لشبكة CBS: تضارب للمصالح في الشركة بين ما فيه خير للناس وبين ما هو مربح للشركة، مضيفة أن المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.

كما كشفت أن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة، وإن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا، مشيرة إلى أن فيسبوك تخفي نتائج أبحاثها عن العلن ومنصة إنستغرام التابعة لها تتسبب بالأذى للمراهقات.

فيما قرر الكونغرس الأمريكي، استدعاء الموظفة المستقيلة والتي سربت وثائق داخلية للشركة إلى جلسة استماع اليوم الثلاثاء.

مواد ذات صلة

هل يمكنك الحصول على «تعويض» بسبب تعطل مواقع التواصل؟ خبير يجيب

هل يمكنك الحصول على «تعويض» بسبب تعطل مواقع التواصل؟ خبير يجيب

أكاديمي: أسباب انقطاع الخدمة عن تطبيقات التواصل غير معروف حتى الآن (فيديو)

أكاديمي: أسباب انقطاع الخدمة عن تطبيقات التواصل غير معروف حتى الآن (فيديو)

خبير أمن معلومات يقدم نصيحة هامة لمستخدمي مواقع التواصل بعد تعطلها

خبير أمن معلومات يقدم نصيحة هامة لمستخدمي مواقع التواصل بعد تعطلها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>