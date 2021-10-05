الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على هذه المنطق

توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على هذه المنطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل) والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع: إعصار شاهين يتحول لمنخفض جوي مساء الاثنين

«الحصيني» يتوقع: إعصار شاهين يتحول لمنخفض جوي مساء الاثنين

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة ورياح بسرعة 55 كم/س بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة ورياح بسرعة 55 كم/س بعدة مناطق

تحذير رقم 4‏‬⁩.. الإعصار شاهين على بعد 80 كم من مسقط

تحذير رقم 4‏‬⁩.. الإعصار شاهين على بعد 80 كم من مسقط

الأرصاد: لا يوجد تأثير مباشر لـ «شاهين» على أجواء المملكة

الأرصاد: لا يوجد تأثير مباشر لـ «شاهين» على أجواء المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>