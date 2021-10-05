توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على هذه المنطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل) والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.