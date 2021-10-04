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الأزمة لها أبعاد أخرى.. جلسات طارئة في الكونجرس بسبب تعطل مواقع التواصل (فيديو)

الأزمة لها أبعاد أخرى.. جلسات طارئة في الكونجرس بسبب تعطل مواقع التواصل (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد أحمد القرني مراسل قناة الإخبارية، أن الكونغرس سيعقد جلسات عن أسباب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و واتساب وانستغرام.

وأضاف أن مؤسس فيسبوك عندما تحدث عن المشكلة قال أنه لا يعرف فعلا ما الذي حدث، كما أنه تحدث عن تهديد تواجه الشركة وحرية التعبير سواء من خلال بعض التشريعات التي يطمح إليها الكونجرس، أو المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وأوضح “القرني” أن تصريحات المتحدثة باسم البيض الأبيض، لها أبعادها، حينما قالت أن هذه الشركات أثبتت فشلها في سيطرتها على القوة التي تمتلكها، مطالبة بأن تكون هذه الشركات ضمن السلطة التشريعية.

وأكد مراسل الإخبارية، أن ما شهدناه خلال الـ6 ساعات الماضية من تداعيات وتصريحات سيعقبها جلسات في الكونجرس.

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