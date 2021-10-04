هل يمكنك الحصول على «تعويض» بسبب تعطل مواقع التواصل؟ خبير يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد المهندس أحمد فايد، المتخصص في تكنولويجا الاتصالات والمعلومات، إن منصة التليجرام شهدت إقبالًا من المواطنين عقب تعطل “فيسبوك وواتسآب”، منوها بأنه لا يمكن أن نقول أن هناك منصة آمنة 100%، فدائمًا يكون هناك ثغرات في أي منصة تواصل اجتماعي.

وأضاف فايد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، مساء أمس الاثنين، أنه يمكن أن تكون هناك مسائلة قانونية إذا حدث تسريب لمحادثات المواطنين على تطبيقي “الواتساب” أو “الفيسبوك”.

وتابع “من الصعوبة بمكان أن يتم تعويض المواطنين عن العطل الذي أصاب منصات التواصل الاجتماعي”.

وتوقع المهندس أحمد فايد، أن يتم ملاحقة “واتساب، وفيسبوك” قضائياً من بعض الشركات التي حدثت لها خسائر بسبب العطل، مطالبًا الدول العربية بالعمل على منصات محلية يتم الاعتماد عليها بدلًا من المنصات العالمية.