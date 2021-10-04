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تعرف على الأسباب الطبية لـ«الموت المفاجئ» ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على الأسباب الطبية لـ«الموت المفاجئ» ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية
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تواصل – وكالات:

أوضح الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة، أسباب الموت المفاجئ ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الدكتور هاني عارف إن السكتة الدماغية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في كثير من المجتمعات.

وأوضح أن أسباب جلطة المخ هي تصلب الشرايين الرئيسية والشريان القاعدي في المخ، مشيرا إلى أن الجلطة الدماغية قد يكون مصدرها القلب ومنها الذبذبة الأذينية في القلب.

ولفت إلى أن العمر والإصابة بكورونا أحد أسباب حدوث الجلطات التي تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وأكد أن تناول الأسبرين وبعض أنواع الحقن من المفاهيم الخاطئة حالة حدوث جلطة لدى الشخص وتقلل من سرعة إذابتها.

وأشار إلى أن من تعرض لجلطة وتم إذابتها، معرض أن يصاب بها مرة ثانية وثالثة وستكون أصعب من الأولى.

وأوضح أن تناول أدوية السيولة بشكل متواصل ودون استشارة طبيب تؤدي إلى نزيف في المخ.

وأفاد بأن التوتر الشديد وجلوس الشخص لفترات طويلة وحده منعزلا، يؤدي لحدوث ارتباك في الجهاز المناعي للجسم، ووجود ما يسمى الالتهاب المزمن في الجسم، يؤدي لكثير من الأمراض منها السكتة الدماغية.

وأشار إلى أن الانفعال الشديد والعصبية قد تؤدي إلى حدوث ارتفاع شديد في ضغط الدم  يؤدي لحدوث نزيف في المخ، موضحا أن مريض ضغط الدم معرض للسكتات الدماغية أيضا.

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