بعد تعطل «فيسبوك».. هجرة جماعية إلى هذا التطبيق بديلاً عن «ماسنجر»

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يعتزم الكثير من المستخدمين لتطبيقات التراسل التوجه لتطبيق بوتيم Botim بديلًا لماسنجر، وذلك عقب تعطل فيسبوك عن تقديم خدماته.

ويعتبر تطبيق بوتيم Botim، واحداً من أشهر تطبيقات المتخصصة في إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ذات جودة عالية وصوت واضح بشكل كبير، دون اعلانات تظهر للمستخدم.

ويتيح التطبيق الاتصال صوتيا فقط أو عمل شات جماعي فقط على الكتابة والرسائل الكتابية، كما يحتوي التطبيق على مجموعة من الرموز التعبيرية المتنوعة، التي يمكن أن يستخدمها الكاتب في التعبير عن حالته من خلال هذه الملصقات.

ويتميز بوتيم Botim أيضا بسهولة الاستخدام ولا يشغل مساحة كبيرة من الهاتف، كما أنه يتيح لك إجراء المكالمات داخل بلدك أو خارجها بدون تكلفة مالية.