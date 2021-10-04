«نيويورك تايمز»: فريق «فيسبوك» المكلف بإصلاح العطل يعجز عن الوصول إلى خوادم الشركة

تواصل – وكالات:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن موظفي شركة “فيس بوك” عاجزون عن الوصول للخوادم لإصلاحها، بعد أن أرسلت فيسبوك فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمها يدويا.

وأضافت الصحيفة أن مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطراً كبيراً على سمعتها وعلى الناس.

وكان انقطاع خدمات فيس بوك قد استمر أكثر من 4 ساعات حتى الآن، إضافة إلى خدمات واتس آب، وانستجرام، وماسنجر، وبسبب الخسائر فقد مارك زوكربيرج من ثروته قرابة الـ 7 مليارات دولار.

يذكر أن العطل والتراجع جاء في ظل شهادة تقدم في الكونجرس اليوم عن ممارسات لا أخلاقية لشركة فيس بوك، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد صرحت بأن الشركة لها قوة خارجة عن السيطرة، كما أنها تتساهل مع خطابات الكراهية.