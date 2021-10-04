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السر فيما حدث «صباح اليوم».. الكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتساب وانستغرام

السر فيما حدث «صباح اليوم».. الكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتساب وانستغرام
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تواصل- وكالات:

يتسائل الجميع عن الأسباب التي تقف خلف العطل المفاجئ في تطبيق واتساب وفيسبوك وانستغرام، الذي أصاب العالم بحالة من الشلل على مواقع التواصل الاجتماعي، وما بين تحليلات الخبراء والتكهنات احتار الجمهور.

وبينما قال مسؤول حكومي أميركي لسكاي نيوز عربية: أن هناك فرضية هجوم سيبراني وراء أعطال تطبيقات فيسبوك ومواقع أخرى محتملة جدا، كشفت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت عن نشاط قام به موقع فيسبوك هذا الصباح، تعتقد أنه أدى إلى العطل الذي ضرب المنصة وتطبيقاتها عالميا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله إن فيسبوك “أجرى تغييرًا على ما يبدو صباح يوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة”.

وبحسب مادوري، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

ويجري ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

وأشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون الدخول عليها. وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية أكامي تكنولوجيز إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو الماضي.

وقال مادوري إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة ، مما أجبر خدماتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 أبريل 2019 و 14 مارس 2019. ومع ذلك ، فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي.

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