الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لماذا تراجع عدد الزوار في يوم المسجد المفتوح بألمانيا.. تعرف على السبب

لماذا تراجع عدد الزوار في يوم المسجد المفتوح بألمانيا.. تعرف على السبب
0

تواصل – وكالات

تقام فعالية “يوم المسجد المفتوح” منذ عام 1997، بألمانيا في الثالث من أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية.
اختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، حيث أكد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن اختيار هذا اليوم يؤكد أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية، إضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في البلاد.
وقد انطلق يوم المسجد المفتوح هذا العام تحت شعار ”المساجد أمس واليوم”.
وتشارك نحو ألف جمعية تشرف على مساجد على مستوى ألمانيا في فعاليات هذا اليوم، بحسب بيانات مجلس شؤون المسلمين بألمانيا.
وبدأت الفعالية الأكبر التي تضم كثيرا من الضيوف من أوساط سياسية ومجتمعية في المسجد المركزي بمدينة كولونيا غربي ألمانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، أيمن مازيك، أنعدد الجاليات المشاركة، إضافة إلى عدد الزوار، تراجع بعض الشيء خلال الأعوام الماضية.
ونوّه أن ذلك لا يرتبط فقط بظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكنه يرجع إلى وجود مخاوف أمنية لدى بعض الجاليات.
وتريد الجاليات الإسلامية في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ويتم عقد اللقاءات والندوات.

مواد ذات صلة

إعصار مدمر يضرب شمال ألمانيا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)

إعصار مدمر يضرب شمال ألمانيا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)

تراجع معدل استقرار المواطنين في القطاع الخاص مقابل ارتفاع نسبة الأجانب (فيديو)

تراجع معدل استقرار المواطنين في القطاع الخاص مقابل ارتفاع نسبة الأجانب (فيديو)

حقن آلاف الألمان بـ«محلول ملحي» بدلاً من «لقاح كورونا»

حقن آلاف الألمان بـ«محلول ملحي» بدلاً من «لقاح كورونا»

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58 قتيلاً (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58 قتيلاً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة