خبير أمن معلومات يقدم نصيحة هامة لمستخدمي مواقع التواصل بعد تعطلها

تواصل- فريق التحرير:

بعد حالة الشلل التي أصابت معظم مواطقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “فيسبوك” و “واتساب” و” انستغرام”، قدم خبير أمن المعلومات المصري المهندس وليد حجاج، نصيحة هامة لمستخدمي هذه المواقع.

واستبعد الخبير المصري، أن يكون عطل “الواتساب” بسبب تحديث البيانات، ولو العطل بسبب التحديث كان لن يؤثر على المنصات الأخرى مثل “الفيسبوك”، و”الانستغرام”، ناصحا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاحتفاظ بمعلومات وبيانات شخصية مهمة على الحسابات الشخصية.

وأشار “حجاج”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الاثنين، إلى أن البعض يرجع سبب العطل إلى التحديثات التي يجريها “الفيسبوك”، أو حدوث هجمة إليكترونية، منوها بأن العطل في خدمات فيسبوك، وواتساب يتسبب في خسائر تقدر بمليارات الدولارات للشركة المالكة لتلك التطبيقات بسبب الإعلانات.