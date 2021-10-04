أكاديمي: أسباب انقطاع الخدمة عن تطبيقات التواصل غير معروف حتى الآن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال د. عبدالرحمن المطرف أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود إن أسباب انقطاع الخدمة عن تطبيقات التواصل الاجتماعي غير معروف حتى الآن.

وأضاف، في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية : “إن تعطل هذه التطبيقات أثر على مناحي الحياة بشكل عام وأثرت على الكثير من الشركات، الأمر الذي يؤكد على أهمية الوقوف على مثل هذا الأمر وبيان تداعياته وتلافي أسبابه، بل والبحث عن بدائل.

وتابع المطرف، أن هذا العطل ليس الأول من نوعه، ولكن إحدى هذه التطبيقات تعطلت قبل ستة أشهر تقريبا وتسببت في أزمة أيضا حينها.