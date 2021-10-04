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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود تهديد أمني سبب تعطل مواقع التواصل

تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود تهديد أمني سبب تعطل مواقع التواصل
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تواصل- وكالات:

أفاد شبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أنها تنظر إذا ما كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي.

فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موقع التواصل الاجتماعي العالمي “فيسبوك” استبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات إلكترونية.

وغردت شركة “فيسبوك” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم.

وكتب حساب الشركة في تغريدته: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم… نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

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