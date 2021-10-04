بتقنية بسيطة.. كيف تتجنب فقدان أطفالك في الأماكن العامة

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من الآباء من فقدان أبنائهم في الأماكن المزدحمة، لذا فقد شاركت إحدى الأمهات نصائحها للتعامل مع هذه المشكلة، في منشور لها على فيسبوك.

وفي هذا السياق، تقول لوسي جوبينز إنها كادت أن تفقد ابنها تيدي في رحلة عائلية على الشاطئ العام الماضي، ولم تتعافى من الصدمة حتى أوصى أحد الأصدقاء باستخدام “آير تاغز” من آبل، التي تساعد في تتبع الصغار عبر الهاتف.

ومنذ ذلك الحين تستخدم لوسي التي تعمل أخصائية للتجميل، علامات “آير تاغز” وتعلقها على ملابس طفليها، بينلوب وتيدي، عندما يكونان في مناطق مزدحمة.

وتقول لوسي، إنها استخدمت علامات “آير تاغز” أثناء زيارتها لـ “ألتون تاورز” في نهاية الأسبوع الماضي، وشعرت بالاطمئنان والراحة.

وقد حصد منشور لوسي على فيسبوك، مئات التعليقات من الآباء والأمهات الذين أيدوا فكرة استخدام علامات “آير تاغز”، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.