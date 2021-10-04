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«الطيران المدني» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات

«الطيران المدني» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1-كبير فنيين خدمات الحاسب الآلي.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسوب/هندسة الحاسوب/هندسة نظم المعلومات/علم الحاسب الآلي/هندسة البرمجيات/ هندسة الشبكات.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2-كبير مبرمجين أنظمة.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسوب/ هندسة الحاسوب/ هندسة نظم المعلومات/ علم الحاسب الآلي/ هندسة الشبكات.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة

3-كبير محللين اقتصاديين.

– درجة البكالوريوس في (اقتصاد أو مالية).

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

– القدرة على تحفيز الموظفين والتأثير على الآخرين.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

4-اخصائي السياسات الاقتصادية.

– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو هندسة صناعية أو العلوم المالية.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

– القدرة على تحفيز الموظفين والتأثير على الآخرين.

5-أخصائي الأنظمة الاقتصادية.

–  درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة أعمال.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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