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ضبط مليون و360 ألف ريال مع 4مخالفين بالرياض.. جمعوها بهذه الطريقة

ضبط مليون و360 ألف ريال مع 4مخالفين بالرياض.. جمعوها بهذه الطريقة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدةٍ سكنية بمدينة الرياض مقرّا لذلك، وضبط بحوزتهم (1,360,586) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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