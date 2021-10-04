الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضبط مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة بمكة

ضبط مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة بمكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، لبيعهما السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

مواد ذات صلة

القبض على مقيم بالمدينة لحيازته «مخدرات» وسلاحاً نارياً

القبض على مقيم بالمدينة لحيازته «مخدرات» وسلاحاً نارياً

شرطة مكة تفجر مفاجأة عن فيديو «تكسير السيارة» المثير للجدل

شرطة مكة تفجر مفاجأة عن فيديو «تكسير السيارة» المثير للجدل

ضبط 3 مواطنين زعموا تعرض مركبتهم للسرقة في مكة بهدف كسب مشاهدات (فيديو)

ضبط 3 مواطنين زعموا تعرض مركبتهم للسرقة في مكة بهدف كسب مشاهدات (فيديو)

ضبط 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز في مكة

ضبط 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز في مكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>