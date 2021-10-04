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«1500 ريال لكل فحص» ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون ترخيص في منزل سكني بالرياض

«1500 ريال لكل فحص» ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون ترخيص في منزل سكني بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت “صحة الرياض” بالتعاون مع الجهات الامنية، وافد يمارس العلاج الطبيعي ، في موقع مخالف.

وتفصيلاً أوضحت “صحة الرياض”، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937 تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة، في منزل سكني.

وأتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى شخص سعودي، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص، حيث تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية ، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .

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