تداولات 8 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 13.66 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وصدق، وسابك للمغذيات الزراعية، ومسك، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت نجران، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ومعادن، وسلامة، وبترو رابغ الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.07% و 4.25% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وأرامكو السعودية، سيرا، والإنماء، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وأرامكو السعودية، وسابك، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 39.15 نقطة ليقفل عند مستوى 23647.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1446 صفقة.