رئيس مركز الأرصاد: تزاحم تحليلات الطقس تربك المجتمع وسوف نحد من ذلك

تواصل – فريق التحرير:

تابع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، اليوم الإثنين، مسار الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين، كما وجه بالتنسيق على مدار الساعة مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة .

من جهة أخرى رأس غلام، لجنة الأزمات والكوارث للمركز بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة، وذلك بهدف رفع الجاهزية للإدارات المختصة للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة .

وقال الدكتور أيمن غلام، أن تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس تربك المجتمع ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها، ونظام الأرصاد سيحد من ذلك .