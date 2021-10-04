الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حمم حمراء تنفجر في الهواء».. بركان «لا بالما» يستجمع قواه ويشتد من جديد (فيديو)

«حمم حمراء تنفجر في الهواء».. بركان «لا بالما» يستجمع قواه ويشتد من جديد (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

بث حساب شبكة “سكاي نيوز” على تويتر، مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني، يوثق لقطات تظهر زيادة النشاط البركاني في لا بالما بأسبانيا.

وأوضحت أن البركان يجمع قواه ويشتد من جديد مما تسبب في تدفق أسرع للحمم البركانية، كما شوهدت حمم حمراء تنفجر في الهواء.

وأدى انفجار البركان في جزر الكناري الإسبانية إلى فتح شقين آخرين، حيث أبلغت السلطات عن نشاط بركاني «مكثف» في المنطقة.

وأرسلت الشقوق الجديدة، التي تفصل بينها حوالي 15 متراً (50 قدماً)، خطوطاً من حمم الصخور المنصهرة نحو البحر، بالتوازي مع تدفق سابق وصل إلى المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مواد ذات صلة

بعد «لا بالما» الإسبانية.. مشاهد مرعبة لحمم بركانية  بـ «هاواي» الأمريكية

بعد «لا بالما» الإسبانية.. مشاهد مرعبة لحمم بركانية  بـ «هاواي» الأمريكية

شاهد.. الحمم البركانية تلتهم كنيسة بالكامل في جزيرة «لا بالما» الإسبانية

شاهد.. الحمم البركانية تلتهم كنيسة بالكامل في جزيرة «لا بالما» الإسبانية

بالفيديو.. مشاهد مرعبة لاحتراق منازل بعد ثوران «بركان» في إسبانيا

بالفيديو.. مشاهد مرعبة لاحتراق منازل بعد ثوران «بركان» في إسبانيا

شاهد.. عرض ألعاب نارية يحول منطقة في إسبانيا لساحة حرب

شاهد.. عرض ألعاب نارية يحول منطقة في إسبانيا لساحة حرب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة