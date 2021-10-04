«حمم حمراء تنفجر في الهواء».. بركان «لا بالما» يستجمع قواه ويشتد من جديد (فيديو)

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بث حساب شبكة “سكاي نيوز” على تويتر، مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني، يوثق لقطات تظهر زيادة النشاط البركاني في لا بالما بأسبانيا.

وأوضحت أن البركان يجمع قواه ويشتد من جديد مما تسبب في تدفق أسرع للحمم البركانية، كما شوهدت حمم حمراء تنفجر في الهواء.

وأدى انفجار البركان في جزر الكناري الإسبانية إلى فتح شقين آخرين، حيث أبلغت السلطات عن نشاط بركاني «مكثف» في المنطقة.

وأرسلت الشقوق الجديدة، التي تفصل بينها حوالي 15 متراً (50 قدماً)، خطوطاً من حمم الصخور المنصهرة نحو البحر، بالتوازي مع تدفق سابق وصل إلى المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الأسبوع.