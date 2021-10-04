«عُمان» تعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية «شاهين»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “شاهين”.

جاء ذلك في بيان للهيئة قالت خلاله: يُشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة إلى انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “شاهين”.

وتُظهر خرائط التنبؤات حاليًّا تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة بالقرب من حدود المملكة وتلاشيه تدريجياً فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ونبّه المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع استمرار جريان الأودية داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وثمنت هيئة الطيران المدني الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات الأخرى وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها.