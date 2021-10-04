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تختار الربح على السلامة.. وثائق مسربة تُورِط شركة «فيسبوك»

تختار الربح على السلامة.. وثائق مسربة تُورِط شركة «فيسبوك»
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تواصل – وكالات:

اتهمت المُبلّغة التي تقف وراء تسريب وثائق داخلية لفيسبوك، الشركة بأنها تختار “الربح المادي على السلامة”.

واتهمت فرانسيس هوغن مهندسة البيانات السابقة في فيسبوك، المجموعة بـ “اختيار الربح المادي على سلامة” مستخدميها، خلال برنامج “60 مينيتس” عبر محطة “سي بي إس”.

ويفترض أن تمثل هذه الثلاثينية أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، وقد أشاد السناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال، عضو اللجنة، الأحد بشجاعة هذه الشابة.

وقبل مغادرتها الشركة في مايو، أخذت فرانسيس هوغن معها مستندات داخلية للشركة وأرسلتها إلى صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي مقال نُشر منتصف سبتمبر، كشفت الصحيفة اليومية استنادا إلى هذه المعلومات، أن الشركة كانت تجري بحوثا حول شبكة انستغرام التابعة لها منذ ثلاث سنوات لتحديد تأثيراتها على المراهقين.

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