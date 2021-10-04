خبير صيني يحذر من ظهور فيروس جديد يواجه العالم

تواصل – وكالات :

قال رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، غاو فو، إن “العالم لا يواجه فقط وباء كورونا، بل يواجه أيضا عددا من المشكلات الأخرى، مثل المغالطات الإعلامية، عندما يكون هناك خلط بين المعلومة والتضليل، وهذا يثير العديد من الشائعات والمشكلات التي يجب حلها”.

وأكد جاو فو في كلمة ألقاها في “المنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع”، أن العالم سيواجه بالتأكيد في المستقبل ما يسمى “بفيروس X”، الذي لا تزال خصائصه غير معروفة لأي شخص ويمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أنه من أجل مستقبل البشرية، من الضروري العمل معا لحل مثل هذه المشكلات، واقترح في هذا الصدد مبدأ “العناصر الأربعة”: “التعاون، والمنافسة، والتواصل، والتنسيق”.

وأكد أن تبادل المعلومات عنصر أساسي لحل مثل هذه المشكلات، مشيراً إلى أن التبادل المفتوح للمعلومات من جانب الصين، سمح للعلماء في جميع أنحاء العالم بالبدء في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا في وقت قصير بعد ظهور وباء كورونا.