استقرار أسعار الذهب.. «1759.11» دولار للأوقية

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استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، تحت أعلى مستوى في أسبوع، بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، إثر الضغوط التي تشكلها قوة الدولار على المعدن الأصفر.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر، مسجلًا 1759.11 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، ليثبت عند 1760.20 دولارا، بحسب الجزيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى 22.60 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.5%، مسجلا 967.45 دولارا.