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وسط ترقب لاجتماع «أوبك+».. برنت يعود للمربع الأخضر ويستكمل رحلة الارتفاعات

وسط ترقب لاجتماع «أوبك+».. برنت يعود للمربع الأخضر ويستكمل رحلة الارتفاعات
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تواصل – وكالات :

عكست أسعار النفط اتجاهها اليوم الاثنين قبل اجتماع تعقده «أوبك+» لمراجعة سياسة الإنتاج والذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد-19.

وارتفع سعر خام مزيج برنت 0.10% إلى 79.36 دولار للبرميل. وحقق برنت 1.5% من المكاسب الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وارتفع سعر النفط الأميركي 0.4% إلى 75.91 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية، بحسب رويترز.

وارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت لاحق اليوم.

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