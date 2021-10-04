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3 آلاف برميل تغرق الشواطيء.. تسرب نفطي هائل بالولايات المتحدة

3 آلاف برميل تغرق الشواطيء.. تسرب نفطي هائل بالولايات المتحدة
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تواصل – فريق التحرير:

في واقعة تنذر بكارثة بيئية، نشرت أطقم العمل بقيادة خفر السواحل الأمريكي كاشطات وحواجز عائمة تعرف باسم الطفرات، في محاولة لوقف المزيد من أحد أكبر تسربات النفط في تاريخ جنوب كاليفورنيا بالشواطيء الأمريكية.
وتعمل الأطقم على عدم توغل تسريبات النفط في الأراضي الرطبة ومحمية بولسا تشيكا البيئية.
وانتشر الزيت بعرض أميال في المحيط الهادي، وغطت الشاطئ كريات سوداء لزجة جنبا إلى جنب مع الطيور والأسماك النافقة.
وأكد عناصر العمل بخفر السواحل أمس الأحد، أن هناك تحقيقا على مدار الساعة في كيفية حدوث التسرب.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية فإن ما يقدر بـ 126 ألف غالون، أو 3000 برميل، انتشر في بقعة نفطية تغطي حوالي 13 ميلا مربعا من المحيط الهادئ، منذ الإبلاغ عنه لأول مرة صباح السبت الماضي.
وتتعرض المدينة الواقعة على شاطئ البحر، على بعد حوالي 65 كم جنوب لوس أنجلوس، العبء الأكبر من التسرب النفطي.

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