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شاهد.. إنقاذ جوي لمحتجزين وسط سيول إعصار «شاهين» في «عُمان»

شاهد.. إنقاذ جوي لمحتجزين وسط سيول إعصار «شاهين» في «عُمان»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ بمروحية لمحتجزين وسط السيول في عمان.

وأظهر الفيديو رجل الإنقاذ وهو يهبط من المروحية على شاحنة جرفتها السيول في وادي البطحاء وعلى متنها شخصين، وتم إنقاذهما بالفعل.

وأعلنت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته، وأضافت أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة.

من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.

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