توقف قلبه عن العمل وتم إنعاشه بصدمة كهربائية.. «النمر» يحذر من هذين الأمرين

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حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب من خطورة التدخين وارتفاع الكولسترول، لما لهما من آثار بالغة الخطورة على القلب.

وسرد “النمر” واقعة خطيرة على حسابه في تويتر، تمكن من إنقاذها من خلال صدمة كهربائية.

وكتب النمر على حسابه قائلا :” للتو انتهيت من قسطرة قلب عاجلة لمريض توقف قلبه في الطوارئ واحتاج للإنعاش بصدمة كهربائية وذلك بسبب جلطه حادة في القلب وهو الآن بخير والحمد لله، مضيفا أن المُسبب:

ارتفاع الكلسترول والتدخين.

وشدد في حديثه على هذين الأمرين قائلا، الشاهد:

١-لا تدخن

٢- لا تهمل متابعة الكولسترول وعلاجه.