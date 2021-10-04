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موظف بلدية يحصل على أحكام لصالحه في دعاوى ضده من 7 جهات حكومية

موظف بلدية يحصل على أحكام لصالحه في دعاوى ضده من 7 جهات حكومية
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تواصل – فريق التحرير:

حصل موظف بلدية في محافظة الشماسية بالقصيم، على أحكام لصالحه في دعاوى رفعت ضده من قبل 7 جهات حكومية، لعدم ثبوت الادعاءات التي نسبت إليه.

ووفقاً لـ”الوطن”، فإن الدعاوى المرفوعة ضد الموظف شملت إشغال وإزعاج الجهات الحكومية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية، وكذلك اتهامه بارتكاب جرائم معلوماتية.

وشملت قائمة الدعاوى المرفوعة ضده التدخل في عمل رجال الأمن، والتشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات، وعدم التعاون مع عضو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أثناء التحقيق، وإزالة نخيل مواطن بمعدات حكومية.

كما حصل الموظف على أحكام لصالحه في 4 قضايا أخرى لدى المحكمة الإدارية واكتسبت جميعها الصفة القطعية، حيث تضمنت الأحكام الصادرة لصالحه إلغاء عقوبة اللوم ضده، وقرار حسم 10 أيام، وعقوبة الإنذار، وقرار حول أدائه الوظيفي.

يذكر أن الجهات السبع التي رفعت دعاوى ضده هي بلدية محافظة الشماسية، وفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقصيم، ومركز الربيعة، وإدارة المساجد بالمحافظة، ولجنة التعديات، ومكتب المياه، وشرطة محافظة الشماسية.

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