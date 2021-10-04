الصحة العالمية تكشف سبب الوفاة الأول حول العالم.. مفاجأة قوية

تواصل – وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث يتوفى بسببها ما يقرب من 18 مليون شخص سنويًا.

وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بنظام حياة صحي لتجنب أمراض القلب التي تؤدي إلى حوالي 31% من مجموع الوفيات سنويًا حول العالم، بحسب العربية نت.

وأوضحت عبر تغريدة عبر حساب المنظمة الرسمي على منصة “تويتر” أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، موضحة أن نحو 1.1 مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم حول العالم، أي حوالي 22 من كل 100 شخص بالغ، يسعى 4 منهم فقط للتحكم في مستويات ضغط الدم من خلال اتباع نظم صحية وعلاجية.

كما نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة مداومة المرضى على قياس ضغط الدم والحصول على رعاية طبية متخصصة مع الحرص على تعاطي الأدوية الموصوفة كعلاج.

وفي تغريدة أخرى وجهت المنظمة إلى ضرورة تجنب عوامل الخطر واتباع أنظمة صحية مثل:

– الإقلاع عن التدخين

– الابتعاد عن النظام الغذائي غير الصحي

– التخلص عن السمنة

– تقليل تناول ملح الطعام

– التقليل أو الامتناع عن تناول الدهون المشبعة

– تجنب الخمول البدني