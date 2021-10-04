شاهد.. إعصار «شاهين» يغرق شوارع ولاية «الخابورة» بعمان

تواصل – فريق التحرير:

تسبب إعصار شاهين في غرق شوارع ولاية الخابورة بسلطنة عمان، بعد سقوط أمطار غزيرة منذ أمس الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شوارع ولاية الخابورة، والمنازل تشبه الجزر المنفصلة، وتسبب الإعصار في غرق المنازل وغمر السيارات بالمياه، كما أظهر فيديو أخر السيول الجارفة في شوارع الولاية .

ومع وصول الإعصار شاهين المداري إلى اليابسة في سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، مؤكدة إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

كما أعلنت سلطنة عمان، أمس الأحد، انخفاض تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، 102 إلى 116 كم، محذرة من تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.