توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة تؤدي إلى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وعلى منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأجزاء الشرقية.

توقعات المسند

وتوقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الإثنين -بمشيئة الله- أن يتوغل إعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى أراضي المملكة عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة، وأن تتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده زاحفاً باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي.

درجات الحرارة