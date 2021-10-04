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5 شركات تسجل أعلى سعر في تاريخها.. تعرف عليها

5 شركات تسجل أعلى سعر في تاريخها.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت أسهم 5 شركات أعلى مستوى لها في تاريخها خلال تداولاتها أمس الأحد، ممثلة في شركات «معادن، سابك الزراعية، الإنماء، بحر العرب، سلوشنز»، إلا أنها أغلقت دون قمتها بنهاية تداولاتها، وبلغ إجمالي مكاسب سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» منذ بداية العام 31.81% بما يعادل 2764 نقطة.

وقفزت الشركات المرتبطة بمجال الطيران بنسبة ملحوظة، بصعود أسهم «سيرا 5%، والتموين 4%، والخدمات الأرضية 2%»، وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع المؤشر الرئيسي قرابة بنسبة 0.37% فاقدا قرابة 43 نقطة، ليغلق عند مستوى 11.453 نقطة، بحسب “عكاظ”.

وشهدت العديد من الشركات تذبذبات حادة خلال تداولاتها أمس (الأحد) ما بين أعلى وأدنى سعر لها، وبلغت إجمالي التذبذبات في سهم «سبكيم» أكثر من 5%، فيما بلغت التذبذبات في شركة «نسيج» نحو 9.9%، وبلغت نسبتها 5% لشركة «تشب» و9% لشركة «سلوشنز».

واستحوذت شركتان على أكثر من 5% من السيولة المتداولة، ممثلة في شركتي «سلوشنز» بنسبة 24.4% من إجمالي السيولة، وشركة «سيرا» بنسبة 6% من السيولة.

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