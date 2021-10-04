سفارة  المملكة في عمان: جميع مواطنينا بخير

تواصل – وكالات:

طمأنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بسلطنة عُمان، الجميع بعدم تعرض أي من مواطنينا المتواجدين في السلطنة لحوادث من جراء الإعصار المداري (شاهين).

وقد وفرت السفارة مساكن مناسبة لعدد من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وأوضحت السفارة وفقا “العربية.نت” أن هناك العديد من المواطنين السعوديين المتواجدين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وكشفت السفارة عن سلامة كافة المواطنين السعوديين في السلطنة حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثت السفارة المواطنين، في حالة الحاجة إلى المساعدة، للتواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.