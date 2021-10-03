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حادث مروع ينهي حياة رسام الكاريكاتير السويدي المسيء للنبي ﷺ

حادث مروع ينهي حياة رسام الكاريكاتير السويدي المسيء للنبي ﷺ
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تواصل- فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام نبأ مصرع رسام الكاريكاتير السويدي، لارس فيلكس، في حادث مروع، وذلك برفقة عنصرين من الشرطة السويدية.

وذكرت مواقع إخبارية سويدية أن فيلكس كان برفقة عنصري شرطة، حين اصطدمت سيارة للشرطة بشاحنة على أحد الطرق الداخلية، دون معرفة أسباب الحادث.

كما نقلت عن بيان من الشرطة السويدية نعيها  لعنصري الشرطة، اللذين لقيا مصرعهما مع الرسام.

ونوّهت أن كلا السيارتين اللتين اصطدمتا تعرضتا للاحتراق الشديد عقب الاصطدام.

وكان فيلكس قد اشتهر برسوماته المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسير في حماية الشرطة، منذ العام 2007.

 

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