سيارات «لاندكروزر» تفضح الحوثي.. ماذا يحدث لأموال اليمنيين بعد نهبها

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تقوم فيه مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، بجمع ونهب أموال الشعب اليمني، تقوم بصرف هذه الأموال على شعارات واحتفالات زائفة.

الصحفي اليمني كمال السلامي نشر على حسابه في موقع “تويتر” صورة تظهر قيام المليشيا بالاحتفال بما يسمى احتفالية “المولد النبوي” وذلك بوضع شعارات زائفة على متن سيارات لاندكروزر 2022.

وعلق الصحفي على ما تقوم به المليشيا بالقول :”أموال الناس والضرائب والجمارك والرواتب، تذهب لشراء أفخم السيارات والفلل والشقق والممتلكات، ولا يزال هناك من يصدق جماعة تخالف حرفياً كل الشعارات التي ترفعها”.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه المليشيا، بابتكار وسائل متعددة، لجمع الضرائب من الشعب اليمني، تحت عدة مسميات، وذلك في المناطق التي تخضع تحت سيطرة المليشيا.