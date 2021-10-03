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«الحصيني» يتوقع: إعصار شاهين يتحول لمنخفض جوي مساء الاثنين

«الحصيني» يتوقع: إعصار شاهين يتحول لمنخفض جوي مساء الاثنين
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن يعبر الإعصار شاهين، مساء الأحد 1443/2/26هـ، أجزاء من عُمان والأمارات.

توقع الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إمكانية هطول أمطار غزيرة، ونشاط للرياح السريعة.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “متوقع إن شاء الله تحول الإعصار إلى منخفض جوي مساء الاثنين ومتوقع أن يؤثر على أجزاء من جنوب الشرقية مع استمرار الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة”.

 

 

 

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