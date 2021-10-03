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بالكتابة على الأرض والألواح.. تلميذ للشيخ القرعاوي بجازان يحكي قصة حفظه للقرآن

بالكتابة على الأرض والألواح.. تلميذ للشيخ القرعاوي بجازان يحكي قصة حفظه للقرآن
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تواصل – فريق التحرير:

يحظى الشيخ القرعاوي بمكانة كبيرة بين أهالي جازان والجنوب، لما قدمه من أعمال واسعة في مجال الدعوة وإرشاد الناس لفهم دينهم الصحيح.
مقطع فيديو تم تداوله على حساب خاص بنشر أخبار منطقة جازان؛ نوه إلى دور الشيخ القرعاوي في نشر الدعوة، حيث أكد أن الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي “رحمه الله” أمضى 31 سنة في نشر الدعوة بمنطقة جازان والجنوب.
ونقل عن أحد تلامذة الشيخ “العم مفرح الغزواني” 80 عاما كيف كان يقوم بتحفيظهم القرآن الكريم، وصبره مع طلابه، حتى إتقان القراءة وجودة الحفظ.
ويضيف الغزواني أننا كنا نقوم بالكتابة على الأرض، ثم نقوم بالنقل على الألواح الخشبية.
وأوضح أنه من خلال هذه الوسيلة البدائية، تمكن من حفظ سور من القرآن وتعلم القراءة، حيث التحق بالتعليم على يد الشيخ وعمره ست سنوات.

 

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